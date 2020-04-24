ترامب يوقع على قانون لدعم الاقتصاد بحوالي 500 مليار دولار
Reuters JONATHAN ERNST
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nqli
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قانون إعداد حزمة دعم جديدة لحماية الاقتصاد من تأثير فيروس كورونا، بقيمة 484 مليار دولار.
وكان ترامب يحث الكونغرس على الإسراع بالمصادقة على حزمة الدعم هذه منذ تقديم مشروع القانون في مجلس الشيوخ.
وصادق مجلسا الكونغرس على حزمة الدعم في وقت سابق من هذا الأسبوع.
ويشمل التشريع الجديد نحو 310 مليارات دولار لدعم الشركات الصغيرة وموظفيها، ونحو 100 مليار دولار للمستشفيات واختبارات كورونا.
وهذا هو التشريع الرابع لتمويل دعم الاقتصاد منذ انتشار فيروس كورونا، حيث سيصل إجمالي حجم الدعم بموجب التشريعات الأربعة إلى نحو 3 تريليونات دولار.
المصدر: رويترز