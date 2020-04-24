بعد مكاسب سابقة.. العقود الآجلة للنفط تهوي نحو الخسارة

هوت العقود الآجلة للنفط نحو الخسارة مساء الجمعة، بعد أن حققت مكاسب سابقة بنسبة نحو 5%.

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وكانت أسعار النفط ارتفعت في وقت سابق من اليوم بعد خسائر فادحة تكبدتها مطلع الأسبوع الجاري، إذ لقيت الأسعار دعما من تصاعد التوترات بين طهران وواشنطن في منطقة الخليج.

وبحلول الساعة 07:52 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 4.5% إلى 22.9 دولار للبرميل.

فيما جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف عند 17.41 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 5.33% عن سعر التسوية السابق، إلا أن الأسعار عادت للتراجع مساء الجمعة بعد هذا الارتفاع.

وكانت دول مجموعة "أوبك+" اتفقت في 12 أبريل الجاري على خفض دول المجموعة إنتاجها في مايو ويونيو 2020 بنحو 10 ملايين برميل يوميا على أن تقلص التخفيضات في النصف الثاني من العام الجاري وحتى نهاية أبريل 2022.

المصدر: رويترز + وكالات