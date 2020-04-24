المركزي الروسي يحذر الدول من تبعات طباعة النقود وتوزيعها بلا غطاء

حذرت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيؤلينا من تداعيات صرف مساعدات مالية مباشرة للمواطنين على غرار ما قامت به بعض الدول، لدعمهم في مواجهة تباعات كورونا الاقتصادية.

وأضافت أن طباعة النقود توزيعها بشكل مباشر على المواطنين سيقود إلى ارتفاع معدلات التضخم، وقالت إن "توزيع النقود بشكل مباشر سيؤدي إلى انفجار التضخم في البلاد".

وأوضحت، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بعد اجتماع لإدارة البنك المركزي الروسي: "لو تصورنا أننا، بصفتنا البنك المركزي، قمنا بطباعة النقود وتوزريعها على المواطنيين، فما الذي سينجم عن ذلك؟ أتذكر فترة التسعينات. هذا سيؤدي إلى انفجار التضخم، والأوراق النقدية التي قمنا بطباعتها وتوزيعها ستفقد قيمتها".

في وقت سابق، ذكرت نابيؤلينا أن تقديم المساعدات المالية بشكل مباشر للسكان، يعتبر آنيا كإجراء للدعم الاجتماعي.

وأشارت إلى أن الحكومة الروسية تدعم السكان والشركات المتضررة من كورونا عن طريق زيادة حجم إعانات البطالة ومنح القروض وتقديم المساعدة للشركات لتتمكن من دفع رواتب العاملين.

وكانت دول كثيرة قد أعلنت عن صرف مبالغ مالية لمواطنيها لدعم مواجهة التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا.

المصدر: "تاس"