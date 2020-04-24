بوتين: كورونا أشد تأثيرا على الاقتصاد من أزمة عامي 2008-2009 العالمية

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن تأثير فيروس كورونا على النشاط التجاري في روسيا كبير، وأن الوضع أكثر تعقيدا مما كان عليه خلال الأزمة المالية العالمية عامي 2008-2009.

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وقال اليوم الجمعة خلال اجتماع حول تطوير صناعة السيارات في البلاد: "أنت وأنا (رئيس شركة "كاماز" لصناعة الشاحنات) توصلنا في الواقع، في عامي 2008-2009 إلى مخرج من الأزمة... أتذكر تماما جميع مناقشاتنا، أتذكر التدابير التي عملنا عليها في ذلك الوقت. في الواقع، مجموعة الاقتراحات التي تمت صياغتها الآن، لنكون صادقين، لا تختلف كثيرا عن تلك الفترة. على الرغم من أن اللحظة الحالية، بالطبع، أكثر تعقيدا من الوضع في 2008-2009".

وأضاف بوتين أنه في تلك السنوات كانت هناك أزمة مالية عالمية، والآن أصبح وباء فيروس كورونا يحد بشكل كبير من النشاط التجاري داخل روسيا في عدد من المجالات، وخلص إلى أن "الوضع بهذا المعنى أكثر تعقيدا".

وأعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الجمعة تسجيل 5849 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى أكثر من 68622 حالة.

كما شهد اليوم الماضي عددا قياسيا من الوفيات اليومية التي بلغت 60 حالة لترتفع الحصيلة إلى 615 وفاة، حسب بيان لمركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا.

المصدر: "نوفوستي"