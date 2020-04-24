وزير الطاقة الجزائري يكشف كلفة برميل النفط وينفي تأثير تهاوي الأسعار على شركة "سوناطراك"

قال وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، إن تهاوي أسعار برميل النفط خلال الفترة الأخيرة لم يؤثر على نشاط "سوناطراك"، أهم شركة في البلاد.

وفي حديث مع التلفزيون الرسمي، أكد عرقاب وجود "كلام كثير حول تكلفة إنتاج الخام الجزائري (صحاري بلاند) وسعره وقدرة الجزائر على مواجهة أزمة النفط. كلام ليست له أي مصداقية، ونقول إن الجزائر لديها موارد وإمكانيات كافية لمواجهة الأزمة".

وأضاف: "منذ يومين انخفض سعر برميل الخام الجزائري إلى مستويات 14 و12 دولارا، ولكنه عاد إلى مستوى 20 دولارا... متوسط معدل تكلفة إنتاج الخام الجزائري هو 14 دولارا للبرميل، ولكن الإنتاج الرئيسي متواجد في حقول مدينة حاسي مسعود، أين يبلغ متوسط تكلفة إنتاج البترول الجزائري 5 دولارات للبرميل فقط".

ولفت الوزير إلى حزمة من الإجراءات اتخذت للتخفيف من تبعات الأزمة الحالية، منها تقليص 7 مليارات دولار من نفقات تسيير واستثمار شركة "سوناطراك"، وأكثر من مليار دولار من نفقات شركة "سونلغاز".

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية