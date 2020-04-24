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صعود الروبل أمام الدولار واليورو بعد قرار المركزي الروسي

مال وأعمال

صعود الروبل أمام الدولار واليورو بعد قرار المركزي الروسي
Sputnik
صورة تعبيرية
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ارتفعت العملة الروسية مقابل الدولار واليورو اليوم الجمعة، بعد قرار البنك المركزي الروسي خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى 5.5%، وذلك للمرة الأولى منذ 2014.

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وبحلول الساعة 13:31 بتوقيت موسكو، انخفض سعر صرف الدولار بواقع 10 كوبيكات (الروبل = 100 كوبيك) إلى 74.59 روبل.

أما اليورو فقد تراجع سعر صرفه بواقع 10 كوبيكات أيضا إلى 80.30 روبل، وفقا لما أظهرته بيانات بورصة موسكو.

وجاء قرار المركزي الروسي ليلبي توقعات المحللين، الذين رجحوا هذه الخطوة، كما أشار المركزي إلى احتمال خفض سعر الفائدة مجددا خلال اجتماعاته القادمة.

المصدر: "إنترفاكس"

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