نمو الاحتياطي الروسي بواقع 4.8 مليار دولار في أسبوع

أعلن البنك المركزي الروسي أن الاحتياطيات الروسية، ازدادت حتى الـ17 من أبريل بنسبة 0.8٪، مسجلة ارتفاعا قدره 4.8 مليار دولار، مقارنة بمؤشر الـ10 من أبريل، وبلغت 569.7 مليار دولار.

ووفقا للبنك المركزي الروسي، حدثت الزيادة في الاحتياطيات "تحت تأثير إعادة التقييم الإيجابية، والتي اتضح أن حجمها أكبر من حجم العمليات في سوق الصرف الأجنبي المحلي في إطار قاعدة الميزانية وكذلك صفقة بيع البنك المركزي حزمة أسهم بنك Sberbank العملاق".

وتتكون الاحتياطيات الدولية الروسية، وهي أصول أجنبية عالية السيولة يحتفظ بها بنك روسيا والحكومة الروسية، من أموال بالعملة الأجنبية وحقوق السحب الخاصة (SDR) والموقع الاحتياطي في صندوق النقد الدولي وكذلك الذهب.

ويبلغ المستوى المستهدف للبنك المركزي الروسي للاحتياطيات الدولية 500 مليار دولار.

المصدر: تاس