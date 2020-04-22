برنت يتعافى من أدنى مستوى في أكثر من 20 عاما والخام الأمريكي يقفز 20%

تعافت العقود الآجلة لخام برنت، اليوم الأربعاء، من أدنى مستوى لها في أكثر من 20 عاما.

كما قفزت عقود الخام الأمريكي بدعم من أحاديث مبدئية عن تخفيضات إضافية للإمدادات من منتجين في أوبك، وزيادات في المخزونات الأمريكية جاءت أقل ترويعا مما توقع البعض.

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وأنهت عقود برنت جلسة التداول مرتفعة 1.04 دولار، أو 5.4 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 20.37 دولار للبرميل، وفي وقت سابق من الجلسة هبط خام القياس العالمي إلى 15.98 دولار وهو أدنى مستوى له منذ يونيو 1999 .

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط، تسليم يونيو، 2.21 دولار، أو 19.1 بالمئة، لتسجل عند التسوية 13.78 دولار للبرميل.

وواصل الخامان القياسيان كلاهما الصعود في التعاملات اللاحقة على التسوية.

ومنذ بداية العام، هبط برنت حوالي 65 في المئة بينما هوى الخام الأمريكي حوالي 75 في المئة.

وشهدت تداولات النفط أكبر تقلبات على الأقل في الأيام القليلة الماضية، وتستحكم تخمة متنامية في المعروض على الأسواق مع هبوط حاد في الطلب وسط أوامر من الحكومات حول العالم إلى الناس بأن يلزموا منازلهم لوقف انتشار فيروس كورونا المستتجد.

وانزلقت العقود الآجلة للنفط الأمريكي إلى عمق المنطقة السلبية يوم الاثنين 20 أبريل عندما أغلقت عند ناقص 37.63 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى لها على الإطلاق.

المصدر: رويترز