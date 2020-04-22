وزير المالية السعودي: نتوقع نموا سلبيا للقطاع غير النفطي هذا العام للمرة الأولى

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، اليوم الأربعاء، إن المملكة تتوقع نموا سلبيا للقطاع غير النفطي هذا العام للمرة الأولى.

وأضاف محمد الجدعان أن خفض صادرات النفط سيكون له تأثير على الناتج المحلي الاجمالي للمملكة.

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وصرح بأن تأثير تفشي فيروس كورونا المستجد على الإيرادات النفطية والإيرادات غير النفطية للمملكة سيكون محدودا جدا في الربع الأول.

وأشار وزير المالية إلى أن السعودية لديها القدرة المالية على التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الجدعان أن الحكومة لا تتوقع سحب أكثر من 120 مليار ريال (31.89 مليار دولار) من الاحتياطيات.

وبين أن الرياض ستعتمد على الاقتراض في الجانب الأكبر من تمويل عجز الميزانية، معلنا أن المملكة قد تقترض 100 مليار ريال إضافية (26.58 مليار دولار) هذا العام وأن مجمل الدين قد يصل إلى 220 مليار ريال.

وأفاد بأن سلامة القطاع الخاص هو الاهتمام الأكبر للحكومة وسط التفشي العالمي لفيروس كورونا وسيجري دعمه لإجتياز الأزمة.

وأعلن في السابق أن الحكومة ستعلن قبل نهاية يونيو عن إجراءات إضافية لدعم الاقتصاد.

وقالت وزارة الصحة السعودية، اليوم، إنها سجلت 1141 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية، في تراجع طفيف لهذا المعدل مقارنة مع إحصائية الثلاثاء.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة، محمد العبد العالي أن العدد الإجمالي للمصابين ارتفع إلى 12772 شخصا بعد أن كان 11631 يوم الثلاثاء.

المصدر: رويترز