"معلومات الطاقة الأمريكية": مخزونات النفط والوقود في البلاد قفزت الأسبوع الماضي

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي.

وزادت مخزونات الخام بمقدار 15 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السابع عشر من أبريل، لتصل إلى 518.6 مليون برميل غير بعيدة عن أعلى مستوى لها على الإطلاق البالغ 535 مليون برميل الذي سجلته في مايو 2017 .

وارتفعت مخزونات الخام في مركز تسليم عقود الخام الأمريكي في كاشينغ بولاية أوكلاهوما 4.8 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 59.7 مليون برميل، وهو أعلى مستوى لها منذ نوفمبر 2017.

وزادت مخزونات البنزين بمقدار مليون برميل الأسبوع الماضي لتسجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 263.2 مليون برميل.

وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 7.9 مليون برميل على مدار الأسبوع الماضي إلى 136.9 مليون برميل.

المصدر: رويترز