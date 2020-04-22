هبوط التضخم في بريطانيا في خضم أزمة كورونا

أظهرت بيانات رسمية أن معدل التضخم في بريطانيا انخفض في مارس مع تهاوي أسعار النفط وتوخي المتسوقين الحذر وسط تفاقم أزمة فيرس كورونا.

وأشارت البيانات إلى انخفاض في أسعار الملابس والأحذية.

وقال مكتب الاحصاءات الوطني إن تراجع أسعار الملابس والأحذية كان السبب الرئيسي لهبوط المؤشر في مارس.

وتابع المكتب: "عادة ما ترتفع الأسعار في شهري فبراير ومارس، والهبوط هذا العام هو الأول منذ 2015 والثاني على الاطلاق منذ بدء بناء سلاسل التضخم في عام 1988".

ورغم أن بيانات الأسعار جُمعت في 17 مارس قبل أيام قليلة من بدء إجراءات العزل التام، فإن المكتب يقول إن سلوك المستهلكين ربما تغير توقعا للقيود.

وتوقع نائب محافظ بنك انجلترا المركزي يوم الاثنين أن ينزل التضخم في بريطانيا لأقل من واحد بالمئة في الشهور المقبلة.

المصدر: رويترز