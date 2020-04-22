روحاني: إيران هي أقل الدول تضررا من انخفاض أسعار النفط

اعتبر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن بلاده لن تعاني مثل بقية الدول من تراجع سعر النفط، لأنها أقل اعتمادا، مقارنة مع الآخرين، على صادرات النفط الخام.

وقال روحاني خلال اجتماع للحكومة الإيرانية اليوم الأربعاء إن انخفاض أسعار النفط والطلب عليه سيعود بالضرر على إيران وجميع دول العالم، لكن "إيران هي الدولة الأقل تضررا من انخفاض أسعار النفط، لانها الاقل اعتمادا عليه".

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وعبر روحاني عن أمله بنمو الاقتصاد الإيراني في مرحلة ما بعد كورونا.

انخفضت أسعار النفط مجددا اليوم الأربعاء، ونزل خام برنت لأقل مستوى منذ 1999 فيما تعاني السوق من تخمة هائلة وسط انهيار للطلب على كل شيء، من بنزين السيارات إلى وقود الطائرات، بسبب تفشي فيروس كورونا في أنحاء العالم وتداعياته على الاقتصاد.

المصدر:وكالات