وزير النفط العراقي: "أوبك+" قد تتخذ خطوات إضافية لاستيعاب فائض النفط

كشف وزير النفط العراقي، ثامر الغضبان، أن دول مجموعة "أوبك+" قد تتخذ خطوات إضافية لاستيعاب فائض النفط وسط الهبوط الحاد للأسعار.

وقال الغضبان، في بيان صحفي أصدره مساء اليوم الثلاثاء عقب مشاركته في اجتماع افتراضي لوزراء دول المجوعة، إنه تم خلاله الاستماع "إلى تقرير لمركز أبحاث أوبك حول تقييم وضع السوق النفطية خلال الفترة الحالية والتوقعات للمرحلة المقبلة، وخصوصا بعد اتفاق اوبك+ الأخير والذي ينص على خفض 9.7 مليون برميل باليوم".

وأضاف أن "الاجتماع تناول أيضا تداعيات وأسباب انخفاض أسعار النفط في السوق الأمريكية وتأثيرات ذلك على الأسواق العالمية الأخرى".

وأشار الغضبان إلى أن "الاجتماع أكد الاتفاق على تكثيف الاتصالات بين وزراء أوبك+ لغرض الوقوف عن كثب على تطورات السوق النفطية والمتغيرات التي تطرأ عليها بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من شهر أيار (مايو) 2020".

وتابع وزير النفط العراقي أن "اتفاق خفض الإنتاج الأخير هو أحد الإجراءات والخطوات التي تم اتخاذها لامتصاص الفائض النفطي في الأسواق العالمية" على خلفية انتشار جائحة فيروس كورونا".

ولم يستبعد الغضبان اتخاذ "إجراءات أخرى" من قبل الوزراء للدول المنتجة، لكنه أشار إلى أن هذا الأمر "يتوقف على تطورات السوق العالمية ومدى التزام المنتجين من أوبك+ وبقية المنتجين من خارجها باتفاق خفض الإنتاج".

وتشهد أسعار النفط انهيارا غير مسبوق، حيث هوى الخام الأمريكي أمس الاثنين بأكثر من 300% إلى مستوى نحو 38 دولار تحت الصفر، وذلك لأول مرة في التاريخ، كما هبطت العقود الآجلة لمزيج "برنت" خلال تعاملات اليوم، إلى دون نقطة 20 دولارا للبرميل، وسجل الخام العالمي بالتالي أدنى مستوى منذ العام 2001.

المصدر: RT