وزير مصري أسبق: سبب انهيار النفط الأمريكي عدم تأثر الصين بعقوبات واشنطن

قال وزير البترول المصري الأسبق، أسامة كمال، إنه منذ شهر يوليو الماضي حدثت "حرب تكسير عظام" بين الشرق والغرب بسبب عدم تفاعل الصين مع العقوبات التجارية التي فرضتها عليها واشنطن.

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وأضاف الوزير الأسبق، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث"، اليوم الثلاثاء، أن العقوبات الأمريكية لم تكن كافية لإضعاف الاقتصاد الصيني، وذلك لأن إيران وروسيا تؤمنان احتياجات الصين من النفط.

وأوضح كمال أن الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة على إيران بسبب الصين لم يؤثر أيضا على الاقتصاد الصيني.

وتابع الوزير الأسبق، أن أمريكا منعت الاستيراد وهي أكبر منتج ومستهلك في العالم، وبالتالي يحدث ضخ إضافي للنفط وبعدها يتم نزول الأسعار وبهذا تكون قد أضرت بالروس والإيرانيين.

واستكمل كمال قائلا: "إن هذه القرارات تساعد أمريكا على تحجيم الصين وهذا حدث بالفعل وتم نزول أسعار النفط من 70 دولار إلى 40 دولار".

ناصر حاتم

المصدر: RT