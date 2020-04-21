ترامب يطالب بخطة لدعم قطاع الطاقة وسط الانهيار غير المسبوق للنفط الأمريكي

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه وجه لإدارته بوضع خطة خاصة لدعم قطاع الطاقة في الولايات المتحدة، على خلفية الانهيار غير المسبوق للنفط الأمريكي.

وقال ترامب، في تغريدة نشرها اليوم الثلاثاء على حسابه في "تويتر": "لن نُفشل أبدا القطاع العظيم لإنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة!".

وذكر ترامب في هذا السياق: "أصدرت تعليمات إلى وزير الطاقة ووزير الخزانة لوضع خطة لإتاحة الأموال حتى تكون هذه الشركات والوظائف المهمة جدا آمنة لوقت طويل في المستقبل!".

We will never let the great U.S. Oil & Gas Industry down. I have instructed the Secretary of Energy and Secretary of the Treasury to formulate a plan which will make funds available so that these very important companies and jobs will be secured long into the future! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 21, 2020

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ويأتي توجيه ترامب بعد يوم من انهيار أسعار عقود الخام الأمريكي إلى أدنى مستوى في تاريخها مع انزلاقها إلى المنطقة السلبية للمرة الأولى على الإطلاق.

وسبق أن أعلن ترامب أنه ينوي الاستفادة من "الأسعار المثيرة جدا" للنفط لملء الاحتياط الاستراتيجي في الولايات المتحدة.

المصدر: RT