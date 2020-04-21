البرلمان المصري: العالم سيتغير وعلينا استغلال الفرصة

دعا رئيس البرلمان المصري علي عبد العال، الحكومة إلى تحويل أزمة جائحة فيروس كورونا إلى فرصة لبناء الدولة، مطالب بتشكيل خلية اقتصادية لدراسة ما بعد كورونا.

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وقال عبد العال، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن: "بعد انتهاء أزمة كورونا ستسعى بعض الدول إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في الدول النامية أو الناشئة، ومنها مصر، فلدينا بنية تحتية وأساسية في الطرق والموصلات والكباري، ولدينا بنية تشريعية مواتية للاستثمار، فعلى الحكومة أن تبذل كافة الجهود وتشكل خلية اقتصادية من الآن، لما بعد كورونا، فالعالم سياسيا واقتصاديا سيتغير، العالم قبل كورونا ليس هو بعد كورونا، وانتهت فكرة العولمة، حاليا الدولة الوطنية، فالقائمون على الاقتصاد العالمي وضعوا الكثير من السيناريوهات بخصوص وضع الاقتصاد العالمي، لذلك لابد من تشكيل خلية لبحث تأثير ذلك على مصر".

وتابع: "علينا التعامل مع المستجدات والمتابعة مع المؤسسات الدولية في ظل هذه الأزمة، لابد من تخفيض الديون الخارجية أو إيقاف الفوائد".

وعقد البرلمان المصري، الثلاثاء، جلسته العامة، وسط إجراءات احترازية مشددة وبحضور وزيري التخطيط والمالية، وذلك لأول مرة منذ أزمة انتشار فيروس كورونا.

المصدر: وسائل إعلام مصرية