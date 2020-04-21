برميل "برنت" يهبط بأكثر من 20% ويسجل أدنى مستوى منذ 2001

هبطت العقود الآجلة لمزيج "برنت" خلال تعاملات اليوم، إلى دون مستوى الـ20 دولارا للبرميل، وبذلك يكون الخام العالمي قد سجل أدنى مستوى منذ العام 2001.

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ويأتي هبوط خام "برنت" في وقت انهارت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم مايو، حيث جرى تداول العقود دون مستوى الصفر.

وأشارت وكالة "بلومبرغ" إلى أن عقود خام "برنت" جرى تداولها، بحلول الساعة 16:15 بتوقيت موسكو، عند مستوى 19.97 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 21.90% عن سعر التسوية السابق.

Bloomberg

أما عقود الخام الأمريكي لشهر مايو تم تداولها عند -5 (سالب) دولارات للبرميل. وكانت عقود الخام الأمريكي الآجلة لمايو قد انهت تعاملات أمس عند مستوى 37.63- دولار للبرميل (مستوى سالب)، بانخفاض نسبته 305.97%.

وتتعرض أسواق النفط لضغوطات جراء هبوط الطلب العالمي على الخام بسبب انتشار فيروس كورونا، والإجراءات التي تم اتخاذها للحد من انتشار الفيروس المستجد، حيث توقفت الأنشطة الاقتصادية في دول عديدة بشكل شبه تام.

وعلق ماريوس هادجيكرياكوس محلل الاستثمار في شركة "إكس إم" على الوضع الذي تشهده أسواق النفط قائلا: "عندما يتحول النفط إلى مستوى سلبي، فهذه إشارة إلى وجود عدم توازن بين العرض والطلب، والوضع قد تفاقم لدرجة أن المنتجين على استعداد لخسارة الأموال لقاء تصريف النفط".

ولدعم الأسواق اتفقت مجموعة دول "أوبك+" على خفض الإنتاج بواقع 10 ملايين برميل يوميا في مايو ويونيو من 2020، أي أن التخفيضات لم تدخل حيز التنفيذ بعد.

المصدر: وكالات