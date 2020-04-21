رئيس "BP" السابق يحذر من استمرار أسعار النفط المنخفضة

توقع الرئيس التنفيذي السابق لشركة النفط البريطانية "BP"، جون براون، أن تبقى أسعار النفط عند مستويات منخفضة لوقت طويل، مع تجاوز المعروض الطلب في أسواق الطاقة.

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وقال براون، الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي لـ"BP" في الفترة من 1995 إلى 2007، اليوم الثلاثاء، إن "الوضع الحالي في أسواق النفط العالمية يعيد إلى الأذهان التخمة النفطية في الثمانينات من القرن الماضي".

وجاء تصريح المسؤول السابق في شركة النفط البريطانية بعدما نزلت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم شهر مايو دون مستوى الصفر، وذلك للمرة الأولى على الإطلاق.

وعلق على ذلك براون قائلا:"الأسعار السلبية مسألة متعلقة بالولايات المتحدة بسبب الافتقار لطاقة تخزين"، لكنه أضاف أن "الطلب العالمي منخفض بينما يظل الإنتاج مرتفعا".

وأضاف، أن "الأسعار ستكون منخفضة جدا وأعتقد أنها ستظل منخفضة وشديدة التقلب لوقت طويل، حيث لا تزال هناك كميات كبيرة تنتج وتوجه للتخزين ولا تستخدم".

وتابع "هذا يذكرنا تماما بفترة في منتصف الثمانينات حين حدث نفس الأمر، إمدادات كثيرة جدا وطلب قليل جدا، واستمر انخفاض أسعار النفط لمدة 17 عاما".

وتوقع الخبير أن "يستمر ضعف الطلب على الهيدروكربونات، وهذا الطلب سيلبيه بشكل أساسي من لا يملكون خيارا سوى إنتاج النفط، مثل شركات النفط الحكومية في العالم".

المصدر: "رويترز"