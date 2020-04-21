تراجع بورصات الخليج مع انخفاض أسعار النفط

هبطت بورصات الخليج خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وتزامن ذلك مع انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية جراء تراجع الطلب على الخام.

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وأشار موقع "بلومبرغ" إلى أن مؤشر السوق السعودية انخفض، بحلول 11:35 بتوقيت موسكو، بنسبة 1% إلى 6535 نقطة.

فيما تراجع مؤشر بورصة دبي بنسبة 2.55% إلى 1839 نقطة، أما مؤشر بورصة أبوظبي فقد هبط بنسبة 2.51% إلى 3869 نقطة.

كذلك انخفض مؤشر بورصة قطر، حيت سجل تراجعا بنسبة 1.1% إلى 8352 نقطة، أما في الكويت فقد هبط مؤشر البورصة الرئيسي بنسبة 1.76% إلى 5100 نقطة.

ويتزامن الهبوط مع تعرض أسواق النفط لضغوطات جراء هبوط الطلب العالمي على النفط، وهوت العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف تسليم شهر مايو إلى ما دون مستوى الصفر.

المصدر: RT