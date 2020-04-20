مسؤول مصري: الانهيار في أسعار النفط يصب في مصلحة نمو الاقتصاد الوطني

أكد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية في مصر، مدحت نافع، أن الانهيار غير المسبوق فى أسعار النفط يصب في مصلحة نمو الاقتصاد الوطني.

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وقال نافع، في تصريحات صحفية، يوم الاثنين: "توقعت يوم 18 مارس الماضي، أن تكون أسعار النفط بالسالب، وهو ما تحقق بالفعل لأن الدول المنتجة تقريبا لم تعد لديها مناطق لتخزين النفط، وبالتالي فإن التخلص منه حتى بالدفع للعملاء أصبح أمرا حتميا لها".

واعتبر رئيس مجلس الإدارة أن الاقتصاد المصري قطعا سيستفيد بشكل كبير جراء هذا الانهيار، مشيرا إلى أن أزمته هي أزمة طاقة، لافتا إلى أهمية خفض أسعار الطاقة للكهرباء والغاز للمصانع بشكل سريع، بحيث تزيد مساهمتها في الاقتصاد وتتحسن مؤشراتها المالية بشكل كبير.

ونوه إلى أن الكهرباء تعتمد على النفط وهو الآن بالسالب، وبالتالي لا بد أن ينعكس ذلك على الصناعة باعتبارها قاطرة نمو الاقتصاد، مشيرا إلى إمكانية شراء نفط لمدة سنة أو سنتين قادمتين، مما يساهم في خفض عجز الموازنة العامة بشكل كبير ويوفر مليارات الدولارات للموازنة التي احتسبت سعر البرميل بـ 67 دولار.

ناصر حاتم

المصدر: RT