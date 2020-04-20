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"رويترز": انهيار سعر برميل الخام الأمريكي بأكثر من 94% إلى 1.04 دولار للبرميل

صندوق النقد: روسيا وتركيا وأوزبكستان رفعت من مخزونات الذهب لديها في مارس

مال وأعمال

صندوق النقد: روسيا وتركيا وأوزبكستان رفعت من مخزونات الذهب لديها في مارس
Reuters
الذهب
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أظهرت بيانات من صندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، أن تركيا زادت احتياطياتها من الذهب بمقدار 26.92 طن إلى 601.38 طن في مارس.

وأشارت البيانات أيضا إلى أن روسيا رفعت من مخزونها من المعدن النفيس الشهر الماضي بواقع 8.96 طن لتصل إلى 2299.22 طن، بينما زادت أوزبكستان حيازاتها من المعدن الأصفر بمقدار 7.47 طن إلى 338.10 طن.

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وأظهرت البيانات أن ألمانيا على العكس، خفضت احتياطياتها من الذهب بمقدار 2.33 طن إلى 3364.26 طن في مارس.

وارتفع الدولار اليوم، مع تعزز المخاوف بشأن نمو الاقتصاد العالمي، خلافا للذهب الذي انخفض بفعل قوة العملة الأمريكية.

ونزل الذهب إلى أقل مستوى خلال ما يزيد على أسبوع  بفعل قوة الدولار، ووسط شكوك إزاء خطط الولايات المتحدة لإعادة فتح أكبر اقتصاد في العالم في وقت لا تظهر فيه أي مؤشرات على انحسار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 1675.17 دولار للأونصة، بحلول الساعة 08:16 بتوقيت غرينيتش، في حين فقد في العقود الأمريكية الآجلة 0.7% ليسجل 1687.10 دولار للأونصة.

المصدر: رويترز

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