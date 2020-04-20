النفط الخام الأمريكي ينخفض بشكل غير مسبوق بـ 40% خلال يوم
Reuters Angus Mordant
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/npf5
شهدت العقود الآجلة للنفط، اليوم الاثنين، خسائر كبيرة حيث هبط الخام الأمريكي بنسبة 40% في انخفاض غير مسبوق خلال يوم واحد.
وهبط سعر برميل النفط الأمريكي من مزيج "WTI" إلى مستوى 11.31 دولار، في انخفاض بنحو 40%، ويعتبر الأكبر منذ العام 1998.
بينما شهد النفط من مزيج "Brent" الأوروبي هبوطا بنسبة 6.1% وانخفض إلى مستوى 26.38 دولار مقابل البرميل الواحد.
ويعود هبوط النفط إلى تراجع الطلب العالمي جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا، تزامنا مع ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية.
المصدر: وكالات