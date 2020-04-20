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النفط الخام الأمريكي ينخفض بشكل غير مسبوق بـ 40% خلال يوم

مال وأعمال

النفط الخام الأمريكي ينخفض بشكل غير مسبوق بـ 40% خلال يوم
Reuters Angus Mordant
رافعة ضخ نفط خام في ولاية تكساس الأمريكية
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شهدت العقود الآجلة للنفط، اليوم الاثنين، خسائر كبيرة حيث هبط الخام الأمريكي بنسبة 40% في انخفاض غير مسبوق خلال يوم واحد.

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وهبط سعر برميل النفط الأمريكي من مزيج "WTI" إلى مستوى 11.31 دولار، في انخفاض بنحو 40%، ويعتبر الأكبر منذ العام 1998.

بينما شهد النفط من مزيج "Brent" الأوروبي هبوطا بنسبة 6.1% وانخفض إلى مستوى 26.38 دولار مقابل البرميل الواحد.  

ويعود هبوط النفط إلى تراجع الطلب العالمي جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا، تزامنا مع ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية.

المصدر: وكالات

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