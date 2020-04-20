انخفاض في الصادرات والمخزونات.. بيانات تكشف وضع قطاع النفط السعودي في فبراير

أظهرت بيانات رسمية اليوم الاثنين، تراجع صادرات السعودية من النفط في فبراير الماضي إلى 7.278 مليون برميل يوميا مقارنة مع 7.294 مليون برميل يوميا في يناير الماضي.

كذلك أظهرت البيانات تراجع الطلب السعودي على المنتجات النفطية بواقع 0.056 مليون برميل يوميا إلى 2.155 مليون برميل يوميا في فبراير الماضي.

كما أشارت البيانات إلى زيادة في استهلاك مصافي التكرير المحلية بالسعودية في الشهر نفسه بواقع 0.010 مليون برميل يوميا إلى 2.212 مليون برميل يوميا.

بالإضافة إلى ذلك تراجعت مخزونات الخام السعودية بواقع 0.682 مليون برميل يوميا إلى 153.286 مليون برميل يوميا في فبراير الماضي.

وتقدم الرياض وأعضاء آخرون بمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" أرقام التصدير الشهرية إلى مبادرة البيانات المشتركة، التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.

المصدر: "رويترز"