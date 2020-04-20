برميل الخام الأمريكي عند أدنى مستوى في عقدين

هوى سعر برميل الخام الأمريكي، اليوم الاثنين، بنحو 20% مسجلا أدنى مستوى في نحو عقدين، وذلك بسبب تراجع الطلب العالمي على الخام جراء توقف الأعمال بسبب تفشي فيروس كورونا.

وبحلول الساعة 08:10 بتوقيت موسكو، انخفض الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بأكثر من 18.7% إلى 14.84 دولار للبرميل.

كذلك تراجع مزيج "برنت" بنسبة 1.5% إلى 27.64 دولار للبرميل.

وتراجعت أسواق النفط في الأسابيع الأخيرة لأدنى مستوياتها منذ نحو 20 عاما، وسط عمليات الإغلاق ومنع السفر في العالم أجمع، والتي تؤثر بشدة على الطلب.

ويأتي الهبوط رغم توصل دول مجموعة "أوبك+" مؤخرا إلى اتفاق لخفض إنتاج المجموعة بنحو 10 ملايين برميل يوميا لامتصاص الفائض وتحفيز الطلب العالمي.

وترى الأسواق أن هذا الخفض غير كاف لتعويض التراجع القوي في الطلب الناجم عن الوباء.

وأعلن مصرف "ANZ" في مذكرة: "بقيت أسعار النفط الخام تحت الضغط لأن توقعات انخفاض الطلب تلقي بثقلها على الجو العام".

وأضاف: "رغم أن أوبك قبلت بخفض غير مسبوق للإنتاج، لا تزال سوق النفط غارقة بالنفط"، معربا عن خشيته "من نفاد القدرة الاستيعابية في منشآت التخزين في الولايات المتحدة".

وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأسبوع الماضي أن مخزوناتها من الخام ارتفعت بـ19.5 مليون برميل.

المصدر: "أ ف ب"