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الكويت.. تأجيل استحقاقات البنوك على متضرري كورونا لـ6 أشهر

مال وأعمال

الكويت.. تأجيل استحقاقات البنوك على متضرري كورونا لـ6 أشهر
Reuters STEPHANIE MCGEHEE
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أعلن بنك الكويت المركزي الأحد، أنه وجه البنوك التجارية بتأجيل الاستحقاقات المترتبة على العملاء المتضررين من أزمة فيروس كورونا لمدة ستة أشهر دون أي رسوم جزائية أو غرامات تأخير.

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وأوضح البنك في بيان أن التأجيل سيكون من مارس إلى سبتمبر.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، أعلنت الأحد، تسجيل 164 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك الإجمالي إلى 1915 حالة.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أنها سجلت حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7 وفيات.

المصدر: رويترز

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