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سلطنة عمان تخفض 1.3 مليار دولار من الميزانية العامة

مال وأعمال

سلطنة عمان تخفض 1.3 مليار دولار من الميزانية العامة
Reuters
سلطنة عمان
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قالت وكالة الأنباء العمانية، إن السلطنة قلصت 500 مليون ريال (1.3 مليار دولار) من الميزانية العامة نتيجة خفض تقرر حديثا، مضيفة أن إجراءات جديدة ستتخذ لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد.

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وأشارت إلى أن التقليص جاء إثر خفض 5 بالمائة من الاعتمادات العسكرية والأمنية و10 بالمائة من الاعتمادات الإنمائية والإجراءات الحكومية الأخرى التي تم اتخاذها.

وأكد مسؤول بوحدة السياسات المالية بوزارة المالية في تصريح لوكالة الأنباء العمانية، أن الحكومة تعمل حاليا على مراجعة الإجراءات المتخذة ووضع إجراءات مالية واقتصادية جديدة بما يتلاءم مع تحقيق الاستقرار الاقتصادي للسلطنة والنمو المستهدف في الموازنة العامة للدولة.

وفي الشهر الماضي، خفضت الحكومة الميزانية المخصصة للهيئات الحكومية للعام 2020 خمسة بالمئة.

المصدر: رويترز

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