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بوتين سيشرف شخصيا على دعم الأعمال التجارية الصغيرة

مال وأعمال

بوتين سيشرف شخصيا على دعم الأعمال التجارية الصغيرة
Sputnik Aleksey Nikolskyi
مساعد الرئيس الروسي، ماكسيم أوريشكين
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أعلن الكرملين، اليوم الأحد، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيشرف شخصيا على تنفيذ المهام التي طرحها في مجال دعم المشاريع التجارية الصغيرة في ظل إجراءات مواجهة وباء كورونا.

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وفي تصريحات متلفزة، أشار مكسيم أوريشكين، مساعد الرئيس الروسي، إلى أن الإشراف الرئاسي سيشمل تنفيذ برنامج الإقراض بشروط ميسرة، الذي ستستطيع الشركات بموجبه أن تأخذ، حتى 1 أكتوبر المقبل، قرضا لمدة سنة واحدة بسعر فائدة عليه 0% خلال الأشهر الستة الأولى، ثم 4% في النصف الثاني من السنة.

وقال أوريشكين إن الرئيس بوتين سيمارس "المراقبة التامة على ذلك، وسيطالب بتنفيذ المهام التي طرحها".

وعلق المسؤول على تصريحات بوريس تيتوف، مفوض حماية حقوق رجال الأعمال لدى الرئاسة الروسية، الذي قال، يوم الأربعاء الماضي، إن البنوك الروسية ترفض معظم طلبات الإقراض لأصحاب المشاريع التجارية الصغيرة بسعر الفائدة 0%. ورد أوروشكين على تصريح تيتوف بالقول إن "البرنامج الحكومي المذكور يعد آلية جديدة يتم إطلاقها في مواعيد قياسية". وأضاف: "من البديهي أن كل شيء يحتاج دائما إلى ضبط إضافي معين، لكننا نرى أن البنوك قد انخرطت في هذه العملية".

المصدر: نوفوستي

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