الدين الأمريكي وعجز الميزانية سيبلغ أعلى مستوى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية

كشفت تقارير إعلامية أمريكية أن الدين العام الأمريكي سيبلغ مستويات قياسية خلال السنة الجارية لم يعرفها منذ عام 1945 ، وذلك من جراء الأزمة الناتجة عن تفشي فيروس كورونا ""كوفيد-19.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" في تقرير نشرته أمس السبت، قالت فيه إن عجز الميزانية الفيدرالية سيرتفع إلى 4 تريليونات دولار، وهو ما لم يحدث منذ عام 1945.

وأضافت الصحيفة أن بعض الشركات الكبيرة، مثل "ExonMobil" و"algreens"، استنفدت خطوط الائتمان، لكنها لا تزال بحاجة إلى أموال.

وأوضحت أن أرباب العمل باتوا يواجهون خيارين: الانفاق وتخطي سقف الاقتراض، أو تسريح الموظفين.

المصدر: واشنطن بوست