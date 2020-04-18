إيني الإيطالية توافق على تسوية اتهامات بالفساد في قضية بالجزائر

وافقت مجموعة إيني الإيطالية للنفط والغاز على تسوية اتهامات بخرق قوانين المحاسبة على الفساد في الجزائر، ودفع أكثر من 20 مليون دولار.

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وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في بيان، إن شركة إيني "خرقت كل الملفات والسجلات والقيود المحاسبية الداخلية لقانون إجراءات الفساد الخارجي فيما يتعلق بواقعة دفع أموال بشكل غير ملائم" في الجزائر، من قبل وحدتها السابقة سايبم.

وذكرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، أن إيني وافقت على الدخول في تسوية للكف عن خرق بنود القيود ودفع 24.5 مليون دولار عن الأرباح التي تم الحصول عليها بشكل غير مشروع وكتعويض.

وتتركز القضية حول اتهامات بأن شركة سايبم لمقاولات النفط والغاز دفعت لوسطاء نحو 198 مليون يورو لضمان الحصول على عقود تساوي ثمانية مليار دولار مع شركة الطاقة الوطنية الحكومية الجزائرية سوناطراك.

وبرأت محكمة استئناف إيطالية في وقت سابق من العام الجاري إيني وسايبم من تهمة الفساد.

وكانت إيني تملك 43% من سايبم وقت توجيه هذه الاتهامات. وتملك إيني وبنك "كاسا ديبوست اي بريستيتي" الاستثماري شركة سايبم بشكل مشترك.

المصدر: رويترز