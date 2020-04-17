أسهم أوروبا تكتسب زخما من خطة ترامب لإعادة فتح الاقتصاد

أغلقت الأسهم الأوروبية مرتفعة، الجمعة، مع تخطيط الرئيس دونالد ترامب لإعادة فتح الاقتصاد الأمريكي وعقب إعلان خطوات مماثلة في أوروبا، مما دعم آمال استئناف الأنشطة بعد إغلاق شامل.

وأبدى المستثمرون ارتياحا كذلك حيال تقارير عن عقار محتمل لعلاج "كوفيد-19" من شركة صناعة الدواء الأمريكية "جلياد ساينسز".

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وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 2.6 بالمئة، مواصلا مكاسبه للأسبوع الثاني على التوالي، ومرتفعا في سبع جلسات من الثماني الأخيرة بفضل مؤشرات أولية على أن الجائحة تبلغ ذروتها في أشد مناطق القارة تضررا.

وارتفع ستوكس 600 نحو 24 بالمئة منذ سجل أدنى مستوياته خلال 8 سنوات في مارس، مدعوما بسلسلة إجراءات تحفيز عالمية، لكن المكاسب كانت خافتة في الأسبوع الأخير في ظل بيانات اقتصادية ونتائج أعمال فصلية أبرزت وقع إجراءات الإغلاق الشامل على الشركات.

كما صعدت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية الرئيسية في أوروبا، وحققت أسهم شركات التعدين أفضل أداء يومي لها في أكثر من ثلاثة أسابيع.

وقالت سيلفيا جابلونسكي، المخططة الاستراتيجية والعضوة المنتدبة لدى "دايركشن" في نيويورك،: "أن يخرج الرئيس ترامب ويقول إن الولايات المتحدة ستعيد على الأرجح فتح أجزاء من البلاد، يبدو معه أن هناك خطوة ما صوب عودة الأوضاع إلى طبيعتها".

المصدر: رويترز