البورصة الروسية والروبل في المنطقة الخضراء

صعد مؤشرا بورصة موسكو والروبل اليوم، مع ارتفاع الأسواق العالمية وتراجع الدولار، بعد تقارير بشأن مؤشرات نجاح في التوصل لعقار تجريبي ضد كورونا، وخطط لاستئناف أنشطة الاقتصاد الأمريكي.

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وصعد مؤشر البورصة الروسية للأسهم المقومة بالروبل MICEX، بحلول الساعة 15:31 بتوقيت موسكو، بنسبة 1.05% إلى 2541.46 نقطة.

في حين ارتفع المؤشر RTS بنسبة 1.31% إلى 1080 نقطة، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

وتزامن ذلك مع ارتفاع سعر صرف العملة الروسية (الروبل)، مقابل الدولار بواقع 12 كوبيكا (الروبل=100 كوبيك) إلى 74.03 روبل للدولار الأمريكي الواحد، فيما انخفضت العملة الأوروبية (اليورو) بواقع 10 كوبيكات، إلى 80.455 روبل لليورو.

المصدر: RT