شركة "إيروفلوت" الروسية تحدد مواعيد استئناف حجز أولى رحلاتها الدولية

أفادت وسائل الإعلام الروسية بأن شركة الخطوط الجوية الروسية "إيروفلوت" ستستأنف بيع التذاكر للرحلات الدولية اعتبارا من الأول من شهر أغسطس القادم.

وأظهرت بيانات نظام حجز التذاكر للرحلات الأجنبية لأكبر شركة طيران روسية "إيروفلوت" أنه يمكن إجراء الحجز على الرحلات الدولية، لكن ليس قبل 1 من شهر أغسطس القادم.

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ويمكن شراء تذاكر الرحلات الجوية من موسكو إلى نيويورك وإسطنبول وهافانا ومالي ومدريد وباريس وروما وطوكيو اعتبارا من 1 أغسطس القادم​​​.

وفي ضوء ذلك قال خبير اقتصادي روسي إن تعليق بيع التذاكر حتى نهاية يوليو هو إجراء فني لمنع عمليات الاحتيال وبيع تذاكر لرحلات غير مقررة.

ولفت الخبير إلى أنه بمجرد أن تمنح الوكالة الفدرالية الروسية للنقل الجوي الإذن بتسيرر الرحلات، ستفتح إيروفلوت، مثل الشركات الروسية الأخرى، مبيعات تذاكرها ورحلاتها .

وكانت روسيا أوقفت اعتبارا من 27 مارس الماضي، الرحلات الجوية المنتظمة والمستأجرة إلى دول أخرى، باستثناء رحلات التصدير، بالإضافة إلى رحلات نقل الشحن والبريد والإسعاف والرحلات الإنسانية، شحن الطائرات الفارغة للصيانة ورحلات الترانزيت مع الهبوط للتزود بالوقود (أو تبديل الطاقم) على أراضي روسيا الاتحادية والرحلات التي تُنفذ وفقا لقرارات خاصة للحكومة الروسية، وتم اتخاذ مثل هذه الإجراءات للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا.

المصدر: vz.ru