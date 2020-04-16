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وزارة التجارة السعودية: جميع السلع الاستهلاكية والغذائية الأساسية متوافرة

مال وأعمال

وزارة التجارة السعودية: جميع السلع الاستهلاكية والغذائية الأساسية متوافرة
Reuters
السعودية
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قالت وزارة التجارة السعودية في تغريدة على "تويتر" اليوم الخميس، إن جميع السلع الاستهلاكية والغذائية الأساسية متوافرة.

وأضافت الوزارة أنها تأكدت أيضا من توفر كافة السلع الرمضانية وذلك من خلال إجراء 73 ألف جولة رقابية بمختلف مدن ومحافظات المملكة.

ووجهت نصيحة للمواطنين والمقيمين بالاستهلاك الواعي وعدم الإسراف، حيث أفادت بأن "ما زاد عن الحاجة هو حاجة شخص آخر".

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وفي سياق متصل بوباء كورونا، شددت وزارة التجارة على أنه وضمن الإجراءات الاحترازية لحماية صحة السعوديين، يمنع دخول الصغار ممن هم أقل من 15 سنة لكافة المتاجر.

ودعت إلى التبليغ عن كل حالة غش ووعدت بتقديم مكافأة للمبلغين، حيث أشارت الوزارة إلى أن كل من يبلغ عن حالة غش تجاري له مكافأة 25% من قيمة الغرامة التي يحكم بها القاضي، وعندما تكون المخالفة تستر تجاري المكافأة تصل إلى 30%.

كما طلبت من السعوديين والمقيمين الابتعاد عن الشائعات واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية.

المصدر: RT + تويتر

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