وزارة التجارة السعودية: جميع السلع الاستهلاكية والغذائية الأساسية متوافرة

قالت وزارة التجارة السعودية في تغريدة على "تويتر" اليوم الخميس، إن جميع السلع الاستهلاكية والغذائية الأساسية متوافرة.

وأضافت الوزارة أنها تأكدت أيضا من توفر كافة السلع الرمضانية وذلك من خلال إجراء 73 ألف جولة رقابية بمختلف مدن ومحافظات المملكة.

ووجهت نصيحة للمواطنين والمقيمين بالاستهلاك الواعي وعدم الإسراف، حيث أفادت بأن "ما زاد عن الحاجة هو حاجة شخص آخر".

المتحدث الرسمي : نؤكد على الوفرة "ولله الحمد" في السلع التموينية الأساسية والاستهلاكية، وكذلك كافة السلع الرمضانية التي تم التأكد من توفرها من خلال 73 ألف جولة رقابية بمختلف مدن ومحافظات المملكة.



pic.twitter.com/uCbUjavjDk — وزارة التجارة (@MCgovSA) April 16, 2020

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وفي سياق متصل بوباء كورونا، شددت وزارة التجارة على أنه وضمن الإجراءات الاحترازية لحماية صحة السعوديين، يمنع دخول الصغار ممن هم أقل من 15 سنة لكافة المتاجر.

ودعت إلى التبليغ عن كل حالة غش ووعدت بتقديم مكافأة للمبلغين، حيث أشارت الوزارة إلى أن كل من يبلغ عن حالة غش تجاري له مكافأة 25% من قيمة الغرامة التي يحكم بها القاضي، وعندما تكون المخالفة تستر تجاري المكافأة تصل إلى 30%.

كما طلبت من السعوديين والمقيمين الابتعاد عن الشائعات واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية.

أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي للمتحدث الرسمي لوزارة التجارة#كلنا_مسؤول 🇸🇦 pic.twitter.com/t2kK8m9kdD — وزارة التجارة (@MCgovSA) April 16, 2020

المصدر: RT + تويتر