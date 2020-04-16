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طلبات إعانة البطالة الأمريكية تتجاوز 5.2 مليون في أحدث أسبوع

مال وأعمال

طلبات إعانة البطالة الأمريكية تتجاوز 5.2 مليون في أحدث أسبوع
Reuters
طلبات إعانة البطالة الأمريكية تتجاوز 5.2 مليون
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زاد عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة بطالة بـ 5.2 مليون خلال الأسبوع الماضي، ما يرفع إجمالي عدد الطلبات المقدمة خلال الشهر الأخير إلى أكثر من عشرين مليونا.

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وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس، إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة في الأسبوع الماضي بلغت 5.245 مليون بانخفاض بسيط عن الرقم المعدل البالغ 6.615 مليون في الأسبوع السابق.

وبحسب مسح أجرته رويترز لاقتصاديين، كان من المتوقع أن ينزل عدد طلبات إعانة البطالة الجديدة إلى 5.105 مليون طلب في الأسبوع المنتهي يوم 11 أبريل.

وبلغت تقديرات في المسح مستويات مرتفعة وصلت إلى 8 ملايين.

وجاء التقرير في أعقاب بيانات ضعيفة الأربعاء أظهرت انخفاضا تاريخيا في مبيعات التجزئة في مارس وأكبر هبوط في إنتاج المصانع منذ 1946.

المصدر: "رويترز"

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