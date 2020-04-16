بريطانيا تتجه صوب أكبر تراجع اقتصادي سنوي لم تشهده أكثر من 300 عام

قالت وكالة "رويترز" إن الاقتصاد البريطاني يبدو متجها صوب ما يخشى بشكل كبير من انكماش قياسي بعد أن أظهرت بيانات تراجع الإنفاق بقطاع التجزئة بأكثر من الربع.

وأعلن اتحاد التجزئة البريطاني اليوم الخميس، تراجع المبيعات بنسبة 27 بالمئة على أساس سنوي في الأسبوعين المنتهيين في الرابع من أبريل، يشملان الفترة التالية لبدء إجراءات عزل عام في 23 مارس، والتي تضمنت إغلاق الأسواق باستثناء متاجر السوبر ماركت.

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وقالت الرئيسة التنفيذية للاتحاد هيلين ديكنسون، إن إغلاق المتاجر غير الضرورية أدى إلى خواء المتاجر الرئيسية وتراجعات في المبيعات بقيم في أواخر خانة العشرات لدرجة لا يمكن حتى أن تعوضها الزيادة في التسوق عبر الإنترنت.

وأظهر مسح منفصل من مكتب الإحصاءات الوطني أن 25 بالمئة من الشركات أغلقت مؤقتا أو علقت التعاملات منذ العزل العام.

وفي تلك الشركات التي لا تزال مفتوحة، جرى منح خُمس العاملين إجازات مؤقتة.

وحتى في حالة تخفيف إجراءات العزل العام وانتعاش النمو، يمكن أن يظل الناتج السنوي منخفضا 13 بالمئة في 2020، وهو أكبر تراجع سنوي في أكثر من 300 عاما.

المصدر: رويترز