مصر توقع اتفاقية جديدة مع إيطاليا في ظل أزمة كورونا

وقعت مصر اتفاقية جديدة مع إيطاليا وصلت قيمتها 40.8 مليون جنيه، تتضمن توسيع مشروع المدارس التكنولوجية التطبيقية وتعزيز مهارات المعلمين.

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وجاء الاتفاق في إطار برنامج مبادلة الديون المصرية الإيطالية، وفي ظل تكاتف كل من جمهورية مصر العربية، وجمهورية إيطاليا في مكافحة فيروس كورونا، وما تمر به البلاد من أزمات.

ويهدف المشروع إلى المساهمة في تطوير التعليم الفني في مصر، وتوفير خريجين فنيين ومهنيين ملائمين لوظائف لائقة، وإنشاء شبكة تضم عددا كبيرا من المدارس التطبيقية.

وتبلغ قيمة محفظة التعاون بين مصر وإيطاليا، من خلال البرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون من أجل التنمية 350 مليون يورو، وهى عبارة عن استخدام هذه الديون في مشاريع تنموية بدلا من دفعها إلى الجانب الإيطالي، حيث بلغت قيمة تنفيذ الاتفاق الأول لبرنامج المبادلة نحو 150 مليون دولار، وبلغت قيمة الاتفاق الثاني نحو 100 مليون دولار، فيما يصل إجمالي حجم الاتفاق الثالث للبرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون من أجل التنمية إلى 100 مليون دولار.

المصدر: وسائل إعلام مصرية