منصة عملاقة للتنقيب عن النفط تدخل مضيق "جناق قلعة" التركي

دخلت، اليوم الخميس، مضيق جناق قلعة بشمال غربي تركيا، الذي يربط بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود، سفينة تحمل منصة عملاقة للتنقيب عن النفط، وسط تدابير قوات خفر السواحل التركية.

وذكرت وكالة "الأناضول"، نقلا عن مصادر في قوات خفر السواحل التركية، أنه توجد على متن السفينة منصة "Scarabeo 9"، التي يبلغ طولها 115 مترا وارتفاعها 84 مترا، وقد دخلت مضيق جناق قلعة قادمة من ميناء ميناكونستانتسا الروماني.

وأوضحت المصادر أن المنصة، التي تحمل علم بنما، تبحر نحو ميناء كارتاخينا الإسباني.

وأشارت إلى أن السفينة العملاقة ترافقها سفن وناقلات تابعة للمديرية العامة لسلامة السواحل التركية.

وأضافت أن المديرية العامة اتخذت تدابيرها بالسماح "مؤقتا" لعبور السفن بإتجاه واحد فقط.

المصدر: "الأناضول"