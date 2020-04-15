مساعدات بـ25 مليار دولار من السلطات الأمريكية لشركات الطيران

اتفقت شركات طيران أمريكية، مبدئيا مع المالية الأمريكية حول شروط تزويدها بمساعدة مالية بقيمة 25 مليار دولار، على خلفية الأزمة التي بدأت في قطاع الطيران بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال وزير المالية الأمريكي ستيفن منوشين، إن بعض الشركات الكبيرة وافقت على المشاركة في البرنامج.

وأضاف: "يجب أن تغطي هذه الأموال الحكومية، تسديد رواتب العاملين في شركات الطيران. والبرنامج يجب أن يساعد في الحفاظ على الوظائف والحفاظ على الأهمية الاستراتيجية لقطاع الطيران".

وذكر مصدر في الوزارة، أن عملية توزيع الأموال ستبدأ هذا الأسبوع. ووفقا له، سيتم تقديم جزء من التمويل كقروض بسعر فائدة منخفض.

في الأسبوع الماضي، حذر منوشين من أنه سيتوجب على شركات الطيران إعادة 30% من المساعدة، وتقديم سندات خزن تعطي الحكومة الحق في الحصول على أسهمها في المستقبل.

من جانبها أعلنت Delta Air Lines، أنها ستحصل على مساعدة بقيمة 5.4 مليار دولار، بما في ذلك قرض غير مضمون مدته 10 سنوات بقيمة 1.6 مليار دولار. وستزود الشركة، الحكومة بضمان لشراء ما يقرب من 1٪ من أسهمها على مدى خمس سنوات.

وسيبلغ حجم المساعدة لشركة "ساوثويست إيرلاينز"، 3.2 مليار دولار، منها حوالي مليار دولار ستقدم كقرض لمدة 10 سنوات.

وستتلقى "أمريكان إيرلاينز"، 4.1 مليار دولار على شكل تمويل لا يعاد، وقرض بقيمة 1.7 مليار دولار.

وذكرت الوزارة أن شركات Alaska Airlines و Allegiant Air و rontier Airlinesو Hawaiian Airlines وغيرها، وافقت أيضا على الانضمام إلى البرنامج.

وستواصل وزارة المالية المفاوضات مع شركات النقل الكبرى الأخرى، وكذلك مع الشركات الصغيرة والعاملة في نقل البضائع.

المصدر: "إنترفاكس"