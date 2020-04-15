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نحو 5 مليارات دولار.. خسائر الخطوط الجوية الصينية في 3 أشهر

مال وأعمال

نحو 5 مليارات دولار.. خسائر الخطوط الجوية الصينية في 3 أشهر
Reuters
نحو 5 مليارات دولار.. خسائر الخطوط الصينية في 3 أشهر
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تكبدت الخطوط الجوية الصينية في الربع الأول من العام الجاري خسائر بقيمة 33.62 مليار يوان (4.8 مليار دولار) بعد تراجع الطلب على السفر بسبب تفشي فيروس كورونا.

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أعلنت ذلك هيئة تنظيم الملاحة الجوية اليوم الأربعاء.

وكانت شركة الخطوط الجوية الصينية عانت في فبراير الماضي من خسائر قياسية بلغت 20.96 مليار يوان، بعد فرض حالة العزل العام على أجزاء كبيرة من البلاد في إطار جهود الحد من انتشار الفيروس.

وقال مسؤول بإدارة الطيران المدني الصينية في مؤتمر صحفي، إن العدد الإجمالي للمسافرين تراجع 71.7 في المئة مقارنة بالعام السابق.

المصدر: "رويترز"

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