دي مايو: خضت معركة لإقناع دول بخلو المنتجات الإيطالية من كورونا

صرح وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو، بأنه تمكن من إقناع بعض الدول برفع القيود عن استيراد المنتجات الإيطالية، مضيفا أن حماية المنتجات الوطنية هي "معركة حاسمة".

وذكر دي مايو، أنه أقنع دولا لم يسمها، بإزالة قيود وضعتها، تطالب بشهادة خلو المنتجات الإيطالية من فيروس كورونا وقال إن "حماية شعار "صنع في إيطاليا" هي معركة حاسمة من أجل إعادة إطلاق عجلة اقتصاد البلاد".

إقرأ المزيد

وأضاف: "من واجبنا الدفاع عن المنتجات والشركات الإيطالية والعمال مع رجال الأعمال، ومن واجبنا الدفاع عن الجميع. هذا ما يتوقعه المواطنون الإيطاليون منا وهو ما يجب أن نفعله بسرعة وبأقل بيروقراطية".

وتابع: "نحن نعمل على تقديم أدوات ملموسة قادرة على انطلاق الصادرات مجددا... بهذه الطريقة نؤمن الوظائف ونمنح الأوكسجين لشركاتنا".

وجاء ذلك في أعقاب مناقشات دي مايو مع الاتحادات الصناعية الإيطالية حول إعادة تحريك عجلة الصادرات الإيطالية بعد نهاية المرحلة الأولى من أزمة فيروس كورونا.

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية