مستشار ترامب: الرئيس سيدلي بإعلان مهم حول إعادة فتح الاقتصاد قريبا

أعلن المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو، أن الرئيس دونالد ترامب، سيدلي بتصريحات مهمة و"هامة" بشأن إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي خلال الأيام القادمة.

وقال كودلو في حديث لقناة "فوكس بيزنس نتوورك"، اليوم الثلاثاء: "خلال أيام سيدلي (ترامب) بعض البيانات المهمة المتعلقة بتعليمات التباعد الاجتماعي".

وأضاف: "نريد أن يعود الناس إلى العمل بأسرع ما يمكن. وهذا يجب أن يكون آمنا ومبنيا على بيانات خبراء الصحة في بلادنا".

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وتوقع كودلو أن الاقتصاد الأمريكي سيحقق نتائج "رائعة" مع نهاية العام، مضيفا أنه لا يرى أي سبب لعدم انتعاش الاقتصاد الأمريكي بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا.

يذكر أن الولايات المتحدة تعتبر الدولة الأكثر انتشارا لفيروس كورونا في العالم، وسجل فيها أكبر عدد من الوفيات بالفيروس.

ومع ذلك تتجه إدارة ترامب إلى إعادة فتح الاقتصاد والتخفيف من القيود المفروضة على مختلف الأنشطة بسبب كورونا، لكن القرار النهائي بهذا الشأن لم يتخذ بعد، وتواجه الإدارة الأمريكية انتقادات من بعض حكام الولايات الذين يعتبرون أنه من السابق لأوانه رفع القيود.

المصدر: رويترز