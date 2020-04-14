صندوق النقد الدولي: مصر الدولة الوحيدة التي ستحقق نموا اقتصاديا في المنطقة رغم أزمة كورونا

أعلن صندوق النقد الدولي أن مصر، الدولة الوحيدة التي ستحقق نموا اقتصاديا إيجابيا خلال العام المالي الجاري، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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وأشار الصندوق إلى أن النمو في مصر يأتي مقارنة بتحقيق بقية الدول انكماشا اقتصاديا، جراء انتشار فيروس كورونا.

وتوقع أن تحقق مصر معدل نمو اقتصادي 2% خلال العام المالي الجاري، وهي الوحيدة التي ستحقق نموا اقتصاديا في المنطقة.

وبحسب بيانات الصندوق فإن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأكملها ستحقق انكماشا اقتصاديا نسبته 3.3% خلال العام المالي الجاري.

كما سينكمش اقتصاد السعودية بنسبة 2.3% والإمارات بنسبة 3.5% خلال عام 2020، وستسجل قطر انكماشا بنسبة 4.3% والكويت بنسبة 1.1% وعمان بنسبة 2.8% والجزائر بنسبة 5.2%.

وتوقع الصندوق أن ينكمش اقتصاد المغرب بنسبة 3.7% وتونس بنسبة 4.3% والأردن بنسبة 3.7% ولبنان بنسبة 12%.

وكان تقرير آفاق الاقتصاد العالمي قد توقع انكماشا حادا لنمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3% خلال العام الجاري جراء انتشار فيروس كورونا.

المصدر: مصراوي