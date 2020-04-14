مصر.. أسعار الذهب ترتفع إلى مستوى تاريخي لأول مرة

سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر، ارتفاعا تاريخيا لتبلغ 745 جنيها للغرام الواحد عيار 21 الأكثر رواجا ومبيعا في البلاد.

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وسجلت الزيادة 12 جنيها عن أسعار المعدن النفيس أمس، بسبب ارتفاع غير مسبوق في الأسعار العالمية جراء ارتفاع الطلب نتيجة تفشى فيروس كورونا.

وارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى في أكثر من 7 سنوات اليوم الثلاثاء، بفعل تنامي المخاوف إزاء تراجع اقتصادي أعمق وفي ظل تدابير ضخمة على صعيد السيولة من جانب بنوك مركزية عالمية.

المصدر: اليوم السابع