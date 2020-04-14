الخزانة الأمريكية: أنجزنا ثلثي برنامج القروض المضمونة للشركات الصغيرة والمتوسطة

أعلن وزير المالية الأمريكي ستيفن منوتشين الاثنين، أنه تم إنجاز ثلثي برنامج القروض الطارئة الذي يهدف لإعانة الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلاد على مواجهة تداعيات فيروس كورونا.

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وأضاف، أن وزارة الخزانة الأمريكية ضمنت لغاية يوم (13 أبريل 2020) أكثر من 230 مليار دولار من القروض.

وقال "لقد وزعنا وضمنا 230 مليار دولار من القروض عبر أكثر من 4600 مؤسسة إقراض مشاركة في البرنامج".

وأشار إلى أنه بدأ تنفيذ هذا البرنامج قبل عشرة أيام فقط في الثالث من أبريل الجاري.

وأعلن منوتشين من جهة أخرى أن "80 مليون أمريكي سيحصلون على تحويل مالي بحلول يوم الأربعاء"، في إشارة إلى أحد برامج حزمة التحفيز الاقتصادي الضخمة التي أقرها الكونغرس بقيمة 2200 مليار دولار، والذي ينص على تحويل أموال مباشرة إلى الأسر الأمريكية لإعانتها في التصدي لتداعيات فيروس كورونا.

وبحسب الرئيس دونالد ترامب فإن العائلة المكونة من شخصين بالغين وطفلين ستحصل بموجب هذا البرنامج على ما مجموعه 3400 دولار.

وكان الكونغرس قد خصص مبلغ 350 مليار دولار لمساعدة الشركات، التي لديها 500 موظف أو أقل بشرط أن تبقي على موظفيها أو تعيد توظيف أولئك، الذين سرحتهم بسبب جائحة كورونا.

وبموجب البرنامج يمكن لهذه الشركات التقدم بطلب للحصول على قرض مضمون من الحكومة الفدرالية لتمكينها من دفع الرواتب أو سداد الإيجار لمدة ثمانية أسابيع.

المصدر: "أ ف ب"