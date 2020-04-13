نوفاك: بوتين لعب دورا رئيسيا في التوصل لصفقة "أوبك+"

صرح وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، بأن الرئيس فلاديمير بوتين لعب دورا رئيسيا في توصل مجموعة "أوبك+" إلى صفقة خفض إنتاج النفط.

وأشار نوفاك في حديث لقناة "روسيا 1" اليوم الاثنين، إلى أن الرئيس بوتين أجرى عدة محادثات بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب والعاهل السعودي الملك سلمان لتجاوز الخلافات.

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وأضاف أن "هذه كانت مباحثات مستمرة ومفصلة وبدون مشاركة الرئيس بوتين لكان هناك احتمال عدم عقد الصفقة".

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيسين بوتين ودونالد ترامب، والملك سلمان بن عبد العزيز، أجروا مباحثات ثلاثية أمس الأحد، أشادوا خلالها بصفقة "أوبك+"، وأعرب ترامب عن شكره لبوتين والملك سلمان عبر "تويتر" على مساهمتهما في تحقيق الصفقة.

شركات النفط الروسية تؤيد صفقة "أوبك+"

وأكد نوفاك أن رؤساء الشركات النفطية الروسية أيدوا اتفاق خفض الإنتاج.

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وكشف أنه بحث معهم اليوم الاثنين، الوضع في السوق النفطية وقرارات "أوبك+"، وأضاف أنهم يعتبرون أيضا أنه من الضروري اتخاذ إجراءات حازمة لتحقيق التوازن في السوق.

يذكر أن الدول النفطية من الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة "أوبك" اتفقت على خفض إنتاج النفط بواقع 9.7 مليون برميل يوميا لمدة شهرين من أجل تحقيق الاستقرار في السوق.

المصدر: نوفوستي