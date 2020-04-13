 لوكاشينكو يدعو روسيا لمساعدة بيلاروس ضد كورونا بخفض سعر الغاز

طلب رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، من روسيا أن تساعد بيلاروس في مكافحة انتشار فيروس كورونا، بخفض سعر الغاز لبلاده.

وقال لوكاشينكو في اجتماع عقد يوم الاثنين: "إذا كنتم ترغبون بمساعدتنا فعلا، قوموا بتوريد الغاز لنا بسعر عالمي. اليوم تبيع روسيا الغاز لأوروبا مقابل 80 دولارا أو ليس أكثر من 90 دولارا لكل ألف متر مكعب. ونحن ندفع 127 دولارا، أين يوجد مثل هذا السعر اليوم؟ إن كنتم ترغبون بتقديم المساعدة، فساعدونا فعلا في ذلك. نحن لا نطلب المال، ولكن لا تسلخوا جلودنا".

ويرى لوكاشينكو، أن بعض وسائل الإعلام وبعض السياسيين في العالم، يبالغون عمدا في موضوع الجائحة وقال: "هناك ضجة وجعجعة كبيرة حول الموضوع".

وأضاف: "لم نفعل أي شيء من هذا القبيل. لقد طورنا تكتيكاتنا الخاصة لمكافحة هذه الأمراض المعدية ونحن خلال ذلك لا نهدم أو نخرب منظومتنا، لدينا مستشفيات الأمراض المعدية في مختلف المناطق وفي مينسك، وهناك مراكز علمية وعملية وكلها مجهزة، وهي التي ستنقذنا اليوم".

المصدر: نوفوستي