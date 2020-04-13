الحكومة المصرية تعلن عن طلب السيسي زيادة رقعة الأراضي المزروعة في سيناء

أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن هناك تكليفات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالعمل على زيادة الرقعة المزروعة في سيناء، خاصة في منطقة وسط وشمال سيناء.

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وقال رئيس الوزراء اليوم الاثنين في اجتماع حضره وزير الري المصري محمد عبد العاطي، ووزير الزراعة السيد القصير، إنه مع الانتهاء من مشروع معالجة مياه مصرف بحر البقر، وكذلك مشروع معالجة مياه مصرف المحسمة، وكذا المياه المتوافرة من ترعة السلام، فهناك تكليف بسرعة البدء في إعداد أراض جديدة لزراعتها، خاصة في وسط وشمال سيناء.

وتابع: "سبق وطلبت من وزير الزراعة نزول فرق عمل للتأكد من صلاحية عدد من الأراضي، وبالفعل هناك تقرير مبدئي بشأن صلاحية أراض جديدة للزراعة في وسط وشمال سيناء".

وكلف رئيس الوزراء بسرعة إعداد دراسات تفصيلية بشأن هذه الأراضي والتدقيق بإحداثياتها، ومسارات مياه الري، حتى يتم العرض بصورة تفصيلية على الرئيس السيسي.

وكانت محافظة شمال سيناء قد أعلنت شهر أكتوبر من العام الماضي عن وصول مياه ترعة السلام المرتبطة بنهر النيل، إلى المحطة الرئيسية بمدينة بئر العبد لأول مرة.

المصدر: RT