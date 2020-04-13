ترامب: "أوبك+" تتطلع إلى خفض الإنتاج 20 مليون برميل يوميا بدلا من 10 ملايين

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن شكره لروسيا والسعودية على اتفاق "أوبك+"، القاضي بخفض الإنتاج بنحو 10 ملايين برميل يوميا لدعم الأسواق التي تعاني من تراجع في الطلب جراء كورونا.

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وقال الرئيس الأمريكي في تغريدة نشرها اليوم الاثنين، إن "صناعة الطاقة ستكون قوية مرة أخرى، وسيحدث ذلك بشكل أسرع مما هو متوقع حاليا... شكرا لجميع من عملوا معي على إعادة الأمور إلى مسارها الصحيح، ولاسيما روسيا والمملكة العربية السعودية".

....disaster, the Energy Industry will be strong again, far faster than currently anticipated. Thank you to all of those who worked with me on getting this very big business back on track, in particular Russia and Saudi Arabia. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 13, 2020

وأضاف: "بحكم الانخراط في المفاوضات، الرقم الذي تتطلع "أوبك+" لبلوغه، هو خفض الإنتاج بواقع 20 مليون برميل يوميا، وليس عشرة ملايين التي يجري الحديث عنها بشكل عام".

Having been involved in the negotiations, to put it mildly, the number that OPEC+ is looking to cut is 20 Million Barrels a day, not the 10 Million that is generally being reported. If anything near this happens, and the World gets back to business from the Covid 19..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 13, 2020

وقبل ذلك قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان اليوم، إن المملكة قد تخفض إنتاج النفط دون حصتها الحالية البالغة 8.5 مليون برميل يوميا، إذا كانت هناك حاجة لاستقرار السوق.

وأضاف، أن خفض الإمدادات الفعلي من "أوبك+" ودول مجموعة العشرين، ومشتريات الاحتياطي البترولي الاستراتيجي سيمثل نحو 19.5 مليون برميل يوميا كإجمالي تخفيضات عالمية.

وأعلنت دول مجموعة "أوبك+"، بقيادة روسيا والسعودية مساء الأحد، عن "أكبر خفض للإنتاج في التاريخ"، على أمل أن يسهم ذلك في رفع سعر النفط.

ووفقا للاتفاق ستقوم مجموعة دول نفطية بخفض إنتاجها ابتداء من مايو المقبل بنحو 10 ملايين برميل في اليوم، على أن تقلص هذه التخفيضات بالتدريج حتى نهاية أبريل 2022.

المصدر: "رويترز"