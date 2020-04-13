 
مباشر
عاجل
بوتين: رغم صعوبة الوضع نجحنا حتى الآن في اتباع نهج استباقي في التعامل مع كورونا

النرويج بصدد اتخاذ قرار بشأن خفض محتمل لإنتاج النفط

مال وأعمال

النرويج بصدد اتخاذ قرار بشأن خفض محتمل لإنتاج النفط
Reuters NTB SCANPIX
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nnlh

صرحت وزيرة البترول والطاقة في النرويج تينا برو اليوم الاثنين، بأن بلادها ستصل إلى قرار قريبا بشأن خفض إنتاج النفط، في خطوة تساعد في مسعى عالمي لدعم أسعار الخام.

وأشادت الوزيرة في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني لوكالة "رويترز" بالاتفاق بين الدول المنتجة في "أوبك+" ووصفته بـ"الإيجابي للغاية"، مضيفة أن النرويج ستتوصل إلى قرارها الخاص بشأن التخفيضات المحتملة "في المستقبل القريب".

إقرأ المزيد
النرويج تؤكد استعدادها لخفض إنتاج النفط
النرويج تؤكد استعدادها لخفض إنتاج النفط

وفي وقت سابق اتفقت مجموعة "أوبك+" على خفض إنتاجها ابتداء من مايو المقبل بنحو 10 ملايين برميل في اليوم، على أن تقلص هذه التخفيضات حتى أبريل 2022.

وتعتبر النرويج أكبر منتج للنفط في غرب أوروبا، وبلغ إنتاجها من الخام 1.75 مليون برميل يوميا في فبراير، بارتفاع 26% عن نفس الفترة قبل عام.

وبإضافة المكثفات وسوائل الغاز الطبيعي، يصل إنتاج السوائل النفطية إلى 2.1 مليون برميل يوميا، بما يوازي نحو 2% من الإنتاج العالمي.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا