مصر تبحث مواجهة فيروس كورونا في إفريقيا عبر "F-15"

أكد وزير المالية المصري محمد معيط، أنه لا بد من تعزيز التعاون القاري لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على اقتصادات الدول الإفريقية، بما يسهم في احتواء الآثار السلبية لهذه الأزمة.

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جاء ذلك خلال اجتماع لجنة وزراء المالية الأفارقة الخمسة عشر "F-15" الذي انعقد عبر تقنية الفيديو، لبحث تداعيات فيروس كورونا المستجد على اقتصادات الدول الإفريقية، والإجراءات والتدابير الاقتصادية والمالية والاجتماعية والصحية التي اتخذتها الدول الأعضاء لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، تعزيزا لتبادل الخبرات.

وتطرق الاجتماع إلى بحث تحديد استراتيجية على المستوي القاري لمواجهة التداعيات الاقتصادية والمالية للأزمة والتخفيف من آثارها، إضافة إلى اتخاذ موقف إفريقي موحد بهذا الشأن في المحافل الدولية، وعلى رأسها الاجتماعات المشتركة لصندوق النقد والبنك الدوليين المزمع انعقادها خلال الفترات المقبلة.

واستعرض الاجتماع الخطوات التنفيذية اللازمة لتفعيل قرارات هيئة مكتب الجمعية العامة للاتحاد الإفريقي، الخاصة بإنشاء صندوق على المستوى القاري لمكافحة آثار الفيروس.

واتفق الحضور على استمرار الاجتماعات بشكل دوري عبر تقنية "Teleconference" لمتابعة تطورات الموقف والإجراءات التي يتم اتخاذها للتعامل مع الآثار السلبية لانتشار الفيروس.

المصدر: RT